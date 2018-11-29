انت الان تتابع توفير 10 آلاف فرصة عمل برواتب تصل لـ4500 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ ص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعد غد السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثاني الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10 آلاف و218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، وذلك بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وقال سعفان إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقي مهندسين، مراقب جودة، سائقين، لحام، كيميائي، عمال إنتاج، نساجين، مندوبين مبيعات، محاسب، عمال خدمات، عمال تعبئة وتغليف.وأكد سعفان أن حل مشكلة البطالة يأتي بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدني وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا، مشددا على أن