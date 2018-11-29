انت الان تتابع دول عملية أستانا: نرفض تغيير الواقع في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٧ ص

سوريا

أكدت الدول الضامنة لعملية أستانا الدولية حول سوريا، في بيانها الختامي، اليوم الخميس، رفضها لمحاولات تغيير الأمر الواقع على الأرض في سوريا بحجة مكافحة الإرهاب، وجاء في البيان المشترك: "رفضنا كل محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب وأعربنا عن عزمنا مواجهة كل المحاولات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، ودعت الدول الضامنة، كل فصائل المعارضة المسلحة في سوريا للانفصال عن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات حول إدلب ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: "أكدنا العزم على مواصلة التعاون للقضاء نهائيا على "داعش" والنصرة وكل الأشخاص والمنظمات المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، دعونا كل التشكيلات المسلحة المعارضة في سوريا للانفصال فورا عن الجماعات الإرهابية المذكورة"، مضيفا: "نظرنا بالتفصيل في الأوضاع في منطقة إدلب وأكدنا الاستعداد للتنفيذ