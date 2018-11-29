انت الان تتابع تحت أي سيناريو.. «البريكست» سيضر باقتصاد بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروجها من الكتلة، وتنتظر موافقة البرلمان عليه، وسط تقديرات رسمية تؤكد أن "البريكست" سيضر بريطانيا تحت أي سيناريو.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي المقرر له التاسع والعشرون من مارس المقبل، الاتفاق في انتظار موافقة مجلس العموم البريطاني الذي سيصوت عليه في الثاني من ديسمبر المقبل، إلا أن العديد من التقديرات، أكدت أن خطة الحكومة البريطانية لمغادرة الاتحاد الأوروبي ستكون سيئة للاقتصاد، حيث نشرت الحكومة وبنك إنجلترا تقريرين أمس الأربعاء يوضحان التكاليف الاقتصادية المرتبطة بسيناريوهات "البريكست" المتوقعة.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن بريطانيا ستكون أسوأ حالا في ظل جميع السيناريوهات التي تدرسها الحكومة، حيث لم يقدِّر المسؤولون التأثير الدقيق للاتفاق الذي تفاوضت عليه "ماي" مع الاتحاد الأوروبي فقط، ولكن حتى في أفضل الحالات، سيعني ذلك ضعف الاقتصاد البريطاني. وقال فيليب هاموند رئيس الخزانة البريطاني

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن بريطانيا ستكون أسوأ حالا في ظل جميع السيناريوهات التي تدرسها الحكومة، حيث لم يقدِّر المسؤولون التأثير الدقيق للاتفاق الذي تفاوضت عليه "ماي" مع الاتحاد الأوروبي فقط، ولكن حتى في أفضل الحالات، سيعني ذلك ضعف الاقتصاد البريطاني. وقال فيليب هاموند رئيس الخزانة البريطاني "صحيح أن الاقتصاد سيتقلص للغاية، لكن إذا قمنا بالصفقة بالطريقة التي حددتها رئيسة الوزراء وتفاوضت عليها، فسيكون بإمكاننا التحكم في ذلك". وتؤكد التقديرات الرسمية الحقيقة الاقتصادية القاسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أنه تحت أي ظرف، فإن ترك الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا أفقر من البقاء فيه. وأضاف هاموند "إذا نظرت إلى الأمر بنظرة اقتصادية بحتة، فإن البقاء في السوق الموحدة سيعطينا ميزة اقتصادية". تقرير بريطاني: اتفاق ماي بشأن «بريكست» يدمر المالية من جانبه، أكد بنك إنجلترا إن خطة "ماي" قد تؤدي إلى حواجز تجارية جديدة من شأنها أن تجعل الاقتصاد البريطاني يتقلص بنسبة 0.75% من التوقعات الحالية بحلول عام 2023. وإذا تمكنت من التفاوض بشأن علاقة تجارية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي لا تشمل عمليات الفحص الجمركي أو الحواجز التنظيمية، يمكن أن يكون الاقتصاد أكبر بنسبة 1.75%. يذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث خلال 4 أشهر، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان "ماي" التوصل إلى اتفاق خروج منظم من الاتحاد. حيث أن الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء سيمنحها الثقة التي تحتاج إليها خلال العامين المقبلين، لكنها لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة من البرلمان. ماذا بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق البريكست؟ وفي السياق نفسه، أظهرت التحليلات التي أجرتها مجموعة مؤيدة لإجراء استفتاء ثانٍ على "البريكست" أن اقتصاد بريطانيا سيتقلص بنسبة 4% بحلول عام 2030، بموجب اتفاق "ماي"، حيث قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين إن الحواجز التجارية الجديدة ستجعل من الصعب بيع الخدمات من بريطانيا وتؤدي إلى تثبيط الاستثمار. وقالت الشبكة الأمريكية، إنه إذا فشلت خطة "ماي"، فإن البدائل المحتملة تشمل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو عقد استفتاء ثان أو انتخابات عامة في بريطانيا. ويرى الاقتصاديون أن أسوأ نتيجة ممكنة ستكون خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل فوضوي، حيث حذر محللون من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيغرق اقتصاد بريطانيا في حالة من الركود. حيث قدرت الحكومة أن الانسحاب دون اتفاق سيؤدي إلى انخفاض اقتصاد بريطانيا بنسبة 7.7% بعد 15 عاما من "البريكست"، وهذا بالمقارنة مع ترتيبات التجارة الحالية. «ذا صن»: صفقة البريكست «استسلام» لبروكسل بالإضافة إلى ذلك ستضرر بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد بشدة من "البريكست"، حيث تظهر التقديرات الرسمية أن صناعات السيارات والكيماويات والأدوية، التي تتاجر فيها بكثافة مع الاتحاد الأوروبي، ستتقلص بنسبة 20% على المدى الطويل. وحذر بنك إنجلترا في تقريره من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير منظمة قد يتسبب في انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 8%، ستنخفض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 25% ويمكن أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 30%. وقال اتحاد الصناعة البريطاني، إن تقرير الحكومة يظهر أن عدم التوصل إلى اتفاق ليس خيارا.

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