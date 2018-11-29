انت الان تتابع إسرائيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قررت إسرائيل تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، مما يشكل مؤشرا آخر على تردي العلاقات الثنائية، وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون: "إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة"، كما تقرر عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في اسطنبول. ولكن نحشون مع ذلك أوضح أن من مصلحة إسرائيل وتركيا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بالكامل.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية تأزمت بين إسرائيل وتركيا على خلفية سحب البلدين سفرائها، منذ مايو الماضي، على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي لعدد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة".وتأسست العلاقات الإسرائيلية التركية، في مارس 1949، عندما أصبحت تركيا ثاني أكبر بلد ذات