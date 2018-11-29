انت الان تتابع صحف سعودية: المملكة لا يمكنها تخفيض النفط بمفردها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - صحف المملكة كشفت أن الخرطوم قللت من تقارير إسرائيلية عن اتصالات سرية بين الحكومة السودانية وإسرائيل، وأكدت عدم وجود اتجاه للتطبيع مع تل أبيب.

تصدر وصول الأمير بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الأرجنتين عناوين صحف المملكة الصادرة اليوم الخميس، كما طالعتنا الصحف بالعديد من القضايا والآراء المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "ولي العهد السعودي يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة الـ20" ، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20. وصدر بيان عن الديوان الملكي جاء فيه: وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، إلى الأرجنتين لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في بيونس آيرس.

تحت عنوان "السعودية.. في قمة الكبار"، أعلنت عن حضور زعماء الدول الأكبر اقتصاداً في العالم للقمة التي ستلتئم في بيونس آيرس غدا، وتستمر حتى السبت. وجاء وصول الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية في ختام جولة عربية شملت الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس، ويتوقع أن تشهد اتصالاته في بيونس آيرس لقاءات

تحت عنوان "السعودية.. في قمة الكبار"، أعلنت عن حضور زعماء الدول الأكبر اقتصاداً في العالم للقمة التي ستلتئم في بيونس آيرس غدا، وتستمر حتى السبت. وجاء وصول الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية في ختام جولة عربية شملت الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس، ويتوقع أن تشهد اتصالاته في بيونس آيرس لقاءات بعدد من الزعماء، وفي صدارتهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب، والتركي رجب أردوغان. وأكد مصدران روسيان لـ"بلومبرج" أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد على هامش القمة، وسيبحثان أوضاع سوق النفط، والحرب في سوريا. وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن قمة مجموعة العشرين منتدى رائد للأنظمة الاقتصادية الرئيسية في العالم، وتسعى إلى تطوير سياسات عالمية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً اليوم، وقد أعلن قادة مجموعة العشرين أن المنتدى هو منصة رئيسية للتعاون الدولي. وتتكون مجموعة العشرين من 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وتمثّل 85% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة الدولية، وقرابة 80% من إجمالي حجم الاستثمار العالمي. وتحت عنوان "الخرطوم ترفض معلومات عن اتصالات سرية مع إسرائيل"، كشفت صحيفة "الحياة" أن الخرطوم قللت من تقارير إسرائيلية عن اتصالات سرية بين الحكومة السودانية وإسرائيل، وأكدت عدم وجود اتجاه للتطبيع مع تل أبيب. وكشف كبير مراسلي الشؤون الدبلوماسية في "القناة العاشرة الإسرائيلية" باراك رافيد عن لقاء مبعوث إسرائيلي سراً بمسؤولين سودانيين رفيعي المستوى في تركيا قبل عام. وكتب رافيد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: "إن اللقاء تم في إسطنبول بين مبعوث الخارجية الإسرائيلية بروس كشدان ووفد سوداني برئاسة أحد مساعدي مدير جهاز الأمن السابق محمد عطا بوساطة قادها رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس السوداني عمر البشير، حيث تمت مناقشة تطبيع العلاقات والمساعدات في مجال الاقتصاد والزراعة والصحة". صحيفة "الوطن" كشفت عن تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطلب من الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على البلدان التي تهدد أمن العراق واستقراره، وعلى رأسها إيران، والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، وفصائل عراقية في الحشد الشعبي، من بينها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق. وتحت عنوان "دعوة سعودية للحفاظ على استقرار سوق النفط"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد أمس، أهمية استقرار سوق النفط، وقال إن بلاده لن تخفّض إنتاج الخام وحدها لتحقيق ذلك. وصرح الفالح لدى وصوله إلى أبوجا للاجتماع مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو: "سوف نفعل كل ما هو ضروري، ولكن فقط إذا عملنا معاً كمجموعة من 25 عضواً"، في إشارة إلى منظمة "أوبك" وحلفائها. وتابع أن السعودية "لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها". ووفقا لـ"الحياة"، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على أن خطر إيران يتطلب الحفاظ على علاقات قوية بين أمريكا والسعودية. وقال بومبيو للصحفيين عقب لقاء مغلق مع أعضاء مجلس الشيوخ حول الدعم الأمريكي للرياض في الحرب في اليمن أمس، إن الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعم الولايات المتحدة للمملكة، مضيفاً أن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي وجه بلاده في المسار الإصلاحي.

شكرا لقرائتكم خبر عن صحف سعودية: المملكة لا يمكنها تخفيض النفط بمفردها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .