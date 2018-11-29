انت الان تتابع 489 مليار جنيه حجم النقود المطبوعة بنهاية سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٢ ص

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزى، عن انخفاض قيمة النقد المصدر "البنكنوت" بنهاية شهر سبتمبر الماضى ليسجل نحو 489.5 مليار جنيه، فى مقابل نحو 498.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 479.8 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2018. وأوضح المركزى حدوث تراجع فى حجم البنكنوت المطبوع بقيمة بلغت نحو 8.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى. وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا من فئات ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه.

وتراجعت أرصدة النقد المتداولة من فئة الـ200 جنيه بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 289.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، كما انخفضت الأرصدة المتداولة من فئة الـ100 جنيه بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 155.3 مليار جنيه. اقرأ أيضا: البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه كما تراجع