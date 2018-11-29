489 مليار جنيه حجم النقود المطبوعة بنهاية سبتمبر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٢ ص
كشفت بيانات صادرة من البنك المركزى، عن انخفاض قيمة النقد المصدر "البنكنوت" بنهاية شهر سبتمبر الماضى ليسجل نحو 489.5 مليار جنيه، فى مقابل نحو 498.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 479.8 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2018. وأوضح المركزى حدوث تراجع فى حجم البنكنوت المطبوع بقيمة بلغت نحو 8.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى. وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا من فئات ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه.
وتراجعت أرصدة النقد المتداولة من فئة الـ200 جنيه بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 289.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، كما انخفضت الأرصدة المتداولة من فئة الـ100 جنيه بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 155.3 مليار جنيه. اقرأ أيضا: البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه كما تراجع
وتراجعت أرصدة النقد المتداولة من فئة الـ200 جنيه بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 289.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، كما انخفضت الأرصدة المتداولة من فئة الـ100 جنيه بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 155.3 مليار جنيه.
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كما تراجع النقد المصدر من فئة الـ 50 جنيها بنحو 590 مليون جنيه، ليصل إلى 24.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وانخفض المصدر من فئة الـ20 جنيها بنحو 233 مليون جنيه ليصل إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2018.
فيما ارتفع حجم البنكنوت المطبوع خلال الربع الأول من العام الحالى 2018 ليسجل نحو 453.643 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل نحو 444.328 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
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