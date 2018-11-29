انت الان تتابع تركيا تفتح الباب للمستثمر السعودي: استفيدوا من الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

شددت وزيرة التجارة التركية روشار بيكان، أثناء لقائها في إسطنبول بوزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات،إذ جددت أثناء اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، الدعوة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص التي توفرها تركيا، في ظل التسهيلات الحكومية الداعمة للاستثمار، موضحة أن بيئة الاستثمار في تركيا جاذبة ومحفزة، كما يجري العمل على تذليل كافة العوائق التي تواجه رجال الأعمال السعوديين،

وأشارت الوزيرة، إلى دعم الحكومة التركية، لكل ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة، مؤكدة رغبة الشركات التركية في قطاع المقاولات عقد شراكات استراتيجية مع الجانب السعودي للإسهام في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة التي تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي رؤية 2030. بدوره أكد وزير