انت الان تتابع بوكيتينو: لا أحد في دوري الأبطال يقدم هدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ ص

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، أن فريقه استحق الفوز أمام إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي انتهت 1-0، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "ويمبلي"، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وقال بوكيتينو، في تصريحات لقناة بي تي سبورت البريطانية، اليوم الخميس: "الأداء كان جيدا. لقد استحقينا الفوز. الإنتر أيضا قدم مستوى رائعا، ما صعب علينا المهمة، لذلك يعود الفضل في هذا الانتصار للاعبين. نحن نجحنا في خلق الفرص الأفضل باللقاء. التأهل الآن أصبح بأيدينا".

وعن صعوبة الفوز أمام برشلونة على ملعبه بالجولة المقبلة، قال: "كل شيء ممكن. لا أقول إنه مستحيل. في كرة القدم يمكن حدوث أي شيء، لكن يجب أن تؤمن بنفسك أولا. ستكون مباراة صعبة، ولدينا أيضا مباراة قوية أمام آرسنال، الأسبوع المقبل، لذلك علينا الاستعداد مجددا". وواصل مدرب توتنهام: "أنا فخور جدا باللاعبين،