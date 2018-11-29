الان تتابع سوريا: تجنيس ملايين الإيرانيين من الحرس الثوري ولبنانيين من حزب الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

بدأت إيران العمل مع نظام بشار الأسد على تغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق التي هجرها السوريون بسبب الحرب الظالمة، بتجنيس إيرانيين ولبنانيين، بينهم عناصر من الحرس الثوري، وحزب الله.

ووفقاً لصحيفة “المستقبل” اللبنانية اليوم الخميس، أكد تقرير حديث لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط ميمري، من واشنطن، أن طهران استغلت الحرب السورية لطرد سكان من مناطقهم واستقدام آخرين من إيران إليها، ما يؤكد نيتها في تغيير التركيبة الديموغرافية لسوريا.

وقال المعهد، إن السلطات السورية تعتمد مجموعة من الأساليب لطرد الأهالي من بعض المناطق، مثل التهديد، والحصار، والتجويع، والتعذيب، والاستيلاء على الممتلكات، بالتوازي مع تجنيس القادمين من إيران.

وأشار التقرير إلى أن تجنيس ملايين الإيرانيين واللبنانيين، من بينهم عناصر في الحرس الثوري، ومن حزب الله اللبناني، الأشهر الماضية.

وفي 7 نوفمبر الجاري، كشفت رسالة من رئيس المخابرات العامة السورية إلى وزير داخلية السوري، وفيها قائمة إسمية بإيرانيين مرشحين للحصول على الجنسية السورية، في دمشق، وريف دمشق، وحلب، ودير الزور.

وذكر معهد ميمري، أن الهدف من تجنيس عناصر حزب الله في جنوب سوريا، على طول الحدود مع إسرائيل، إخفاء وجود هذه الميليشيات في المنطقة.