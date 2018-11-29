وكالة: بوتين وترامب سيحضران قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء محادثات في الأول من الشهر المقبل، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ووضع الإعلان الروسي الذي أظهرته وثيقة للكرملين بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، حدا للتكهنات التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن إمكانية انعقاد القمة، لا سيما بعد تهديد ترامب بإلغاء لقائه مع بوتين في الأرجنتين بسبب قضية أوكرانيا.

وأضاف المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف، أن الرئيسين سيبحثان سبل "كسر الجمود" في العلاقات بين البلدين حين يلتقيان لإجراء محادثات تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، والملف السوري، وبرامج إيران النووية، والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار أوشاكوف إلى أن "الحاجة متساوية لدى الجانبين لهذا اللقاء".

وستعقد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول، بحضور رؤساء دول وحكومات بلدان مجموعة العشرين، في مركز المؤتمرات على ضفاف نهر ريو دو لا بلاتا، الذي يفصل الأرجنتين عن الأوروجواي.