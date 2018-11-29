الداخلية العراقية تؤكد استقرار الوضع الأمني في نينوي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، أن الوضع الأمني في محافظة نينوي مستقر جدًا، داعية إلى تحري الدقة والابتعاد عن الأخبار الكاذبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن تنظيم داعش يحاول أن يكون له نشاط هنا وهناك"، لافتًا إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة مبالغة بنشر أخبار غير دقيقة.

وشدد على أن الوضع الأمني في نينوي جيد جدًا، وأن محافظة صلاح الدين تشهد انخفاضًا كبيرًا في الجريمة الجنائية والسرقات.

