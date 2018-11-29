روسيا تعزز دفاعاتها المضادة للطائرات في القرم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوكالات - موسكو

نقلت وسائل إعلام رسمية أمس عن الجيش الروسي أنه سيعزز دفاعاته المضادة للطائرات في إقليم القرم، في أعقاب اشتباك وقع أخيرا مع البحرية الأوكرانية.

وستوضع فرقة عسكرية مجهزة بصواريخ سطح - جو طراز «إس- 400» في مهمة قتالية لتعزيز الدفاع عن إقليم القرم على البحر الأسود، الذي ضمته روسيا من أوكرانيا قبل أربع سنوات.

وذكر الأدميرال الروسي المتقاعد فلاديمير كوموييدوف لوكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء، أن الصواريخ المنصوبة في إقليم القرم يمكن أن تصل إلى أي نقطة في البحر الأسود ومعظم أجزاء أوكرانيا.

وفي مؤشر على التضامن مع أوكرانيا، ذكرت استونيا وهي جمهورية سوفيتية سابقة أمس، أنها استدعت السفير الروسي وأدانت استخدام روسيا للقوة العسكرية في الحادث.

وقيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادثة بأنها عملية استفزازية، وقال أمس «فيما يتعلق بالواقعة في البحر الأسود، هذا بالتأكيد استفزاز مارسته الحكومة الأوكرانية الحالية»، وذكر بوتين أن أسطولا مماثلا لأوكرانيا عبر في سبتمبر الماضي مضيق كيرتش، موضحا في المقابل أن السفن التزمت في ذلك الحين تماما بجميع الاتفاقيات.