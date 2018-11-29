الهلال الأحمر السعودي يشارك في تسليم 15 طفلا يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الإشراف على تسليم 15 طفلا يمنيا إلى السلطات اليمنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان.

وتأتي المشاركة السعودية بهدف إبعاد أطفال اليمن عن العمليات القتالية وإيصالهم إلى أهاليهم، حيث جاءت هذه المشاركة بدعوة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وأوضحت الهيئة أن السعودية اتخذت عددا من التدابير الرامية لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من أي انتهاك يتعرض له، خاصة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك الحيلولة دون تجنيد الأطفال للمشاركة في العمليات القتالية، مؤكدة حرص المملكة على معاملة هؤلاء الأطفال بشكل إنساني وإلحاقهم ببرامج تأهيل لإعادة إدماجهم في المجتمع ومن ثم تسليمهم للسلطات اليمنية التي تسعى بدورها إلى لم شملهم بذويهم.

وتأتي هذه العملية في سياق سعي المملكة الدؤوب إلى بلوغ أفضل المستويات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الطفل التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.