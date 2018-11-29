شكرا لقرائتكم خبر السعودية تؤهل المزارعين وتقدم أطنان المساعدات لليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أخيرا برنامج التأهيل المهني والإداري للمزارعين بوادي حضرموت، حيث بدأ صرف بذور القمح، وأنواع من الأسمدة والمبيدات، وبدل رش متكاملة للمزارعين المستفيدين من البرنامج الذي يستهدف 100 مزارع من مدينتي سيئون وتريم.

كما يقدم المركز تدريبا للمزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات والوقاية من الآفات الحشرية والاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية، وتدريبهم على برنامج التسويق الزراعي.

ووزع المركز أمس أطنانا من السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية، والخيام في مناطق يمنية، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية، وفي إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعا.

37 طنا من السلال الغذائية

6 مناطق بمديرية الأزارق بمحافظة الضالع

3آلاف فرد يستفيدون منها

16 طنا من السلال الغذائية

147 خيمة

8 قرى تابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة

2160فردا يستفيدون منها

150 خيمة

900 بطانية

300 بساط

900 فرد يستفيدون منها

لقرى: اليتمة -الهضبة -عفي -المتن -المحير -السوق -الملتقى -المعاطرة -الإسراع - الحرج

التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف