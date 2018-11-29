شكرا لقرائتكم المذيع المقتول بلبنان.. توقيف متهمَيْن وتسريب صور الجثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهما في قتل المذيع البريطاني، غافين فورد.

وأضافت أن المشتبه بهما اعترفا بجريمتهما، وأقرا بأنهما فعلا ذلك بهدف السرقة، في حين لم يصدر أي تعليق أو إعلان رسمي من قبل الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الجريمة، التي هزت المشهد الإعلامي في لبنان.

يأتي ذلك فيما طلب النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، بإجراء تحقيق لمعرفة من قام بتسريب التحقيقات الأولية في جريمة مقتل #غافين_فورد ، ومن أقدم على نشر صور التقطت من مسرح الجريمة للصحافي المغدور، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الفاعلين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام مساء الأربعاء.

وأتى هذا التحرك القضائي بعد أن سُرب محضر التحقيق ومعاينات مسرح الجريمة، وانتشر على مواقع التواصل، كما سُربت صورة جثة غافين ممددة على الأرض، مكبلة اليدين، ملطخة بالدماء على مستوى الرأس، ما أثار صدمة لدى العديد من محبيه، وغيرهم في الوسط الإعلامي، وطالبوا بتحرك القضاء.

غافين فورد

يُذكر أن فورد الذي عمل إذاعياً لمدة 22 سنة في إذاعة "راديو وان" في لبنان، وُجد مقتولاً الثلاثاء، في شقته ببيت مري التي تبعد 17 كلم عن العاصمة بيروت، بعد أن تغيب عن العمل يوم الاثنين.

وكشف مصدر أمني لبناني، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الجريمة وقعت في شقته بمنطقة بيت مري الجبلية شرق لبنان، حيث عُثر على غافين مقيّد اليدين بعد تعرّضه للخنق باستخدام قطعة قماش تمّ لفها حول رقبته، فيما وُجدت آثار ضرب بآلة حادة على وجهه.

وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة، أفاد أنّ سبب الوفاة الاختناق.

وكان آخر ظهور للمذيع البريطاني الشهير في لبنان مساء الأحد في فيديو قصير وُجد في منزله بصحبة شابين يافعين، تحدث فيه عن عيد ميلاده، وافتتاحه" العام الـ53 من عمره".