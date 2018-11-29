انت الان تتابع مرشح لخلافة ميركل: لا مكان لشريعة الإسلام في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٥ ص
أنجيلا ميركل
قال فريدريش ميرتس المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه لا مكان للشريعة الإسلامية على الأرض الألمانية، وعلى المسلمين في ألمانيا القبول بالقانون الألماني بلا قيود، ولا يوجد شريعة (قانون إسلامي) على الأرض الألمانية، مطالبا بتحسين رقابة الدولة على مدارس تحفيظ القرآن، مشددا على أن مبدأ حرية الأديان ينطبق في ألمانيا على المسلمين أيضا، ولكن مجمل بقية القانون العلماني لهذه الدولة ينطبق عليهم أيضا بدون أي قيود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "دويتشه فيله".
ويتنافس فريدريش ميرتس، وأنجريت كرامب الأمينة العامة للحزب، ووزير الصحة ينس شبان على رئاسة الحزب، بعد أن أعلنت ميركل أنها لن تترشح مرة أخرى، وذلك بعد أن أكدت ميركل، في وقت سابق، أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر
ويتنافس فريدريش ميرتس، وأنجريت كرامب الأمينة العامة للحزب، ووزير الصحة ينس شبان على رئاسة الحزب، بعد أن أعلنت ميركل أنها لن تترشح مرة أخرى، وذلك بعد أن أكدت ميركل، في وقت سابق، أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في 2021.
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وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها معهد "إنسا" التابع لصحيفة "بيلد" الألمانية، في وقت سابق، أن 62.2% من المشاركين في الاستطلاع، قالوا إن ميركل يجب أن تستقيل في بداية عام 2019، لتسلم السلطة إلى من يتم اختياره لخلافتها في قيادة حزبها السياسي، في المقابل قال نحو 37.8% من المشاركين إنها يجب أن تبقى في منصب المستشارية حتى نهاية مدتها. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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