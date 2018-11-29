انت الان تتابع قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 227 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليونا و500 ألف دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018، كما أصدر الرئيس، القرار رقم 555 لسنة 2015 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في جاكرتا بتاريخ 4 سبتمبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسا بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.يذكر أن السيسي أصدر في، 14 نوفمبر الجاري، قرارا جمهوريا، بإطلاق اسم الشهيد العميد ساطع النعماني، على ميدان النهضة في الجيزة. توفى العميد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، بعد العديد من العمليات الجراحية التي أجراها،