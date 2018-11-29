حكومة الإمارات تخدم المتعاملين في منازلهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي دشنت الإمارات أمس «خدمات حكومية تحت الطلب» للوصول إلى العملاء في منازلهم ومقار تواجدهم. وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إن الحكومة أطلقت هذه الخدمة باعتبارها نموذجا حكوميا جديدا. وأضاف على تويتر «أطلقنا خدمات حكومية تحت الطلب تصل للمتعامل أينما كان، وتستخدم التكنولوجيا، وتوظف رواد أعمال حرة لتقديمها، في نموذج يحاكي شركة أوبر في سرعة الطلب والوصول للمتعامل أينما كان بسيارات تمثل مراكز خدمة حكومية متنقلة».



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