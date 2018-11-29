هستيريا الخسائر تدفع ميليشيات الحوثي لحملة اختطاف وجاهات قبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة، البيضاء

شنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حملة اختطافات كبيرة في صفوف الوجاهات القبلية والمشايخ في صنعاء، والحديدة، وزجت بعدد منهم في السجون بتهمة التعاون مع الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، في حلقة جديدة من مسلسل تصدع تحالفات المتمردين.

وصعد الانقلابيون من عمليات خطف أبناء الوجاهات واتخاذهم رهائن، ولا سيما المنتمين للمؤتمر الشعبي، الرافضين لحشد مجندين في جبهات الحوثيين ومحارق الموت.

وأكد مصدر قبلي أن ميليشيات الحوثي تعيش حالة من الهستيريا بفعل ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن والجيش الوطني، والتقدم النوعي في جميع الجبهات، والانشقاقات الحاصلة في صفوف حكومة الحوثي والوجاهات القبلية.

وأشار إلى أن انحياز شيخ مشايخ خولان الطيال القيادي البارز في حزب المؤتمر محمد الغادر لصف الشرعية، شكل ضربة موجعة لميليشيات الحوثي، وسيفتح الجبهة الجنوبية الشرقية، وهي أهم الجبهات المحاذية لمأرب، والبوابة الجنوبية الشرقية لصنعاء. وستعمل قبيلة خولان التي رفضت الانخراط في صفوف الميليشيات على تسهيل اقتحام صنعاء.

وكشف مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي اختطفت الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة الحديدة شيخ مشايخ قبائل صليل علي القوزي، ونقتله لأحد معتقلاتها في صنعاء بتهمة التواصل مع التحالف العربي والقوات الشرعية.

ووضع الانقلابيون القوزي منذ شهرين رهن الإقامة الجبرية في منزله بمديرية القناوص، على إثر خلافات حادة معه، لرفضه تجنيد المزيد من المقاتلين من أبناء قبيلته في صفوفهم.

وفي صنعاء اختطفت ميليشيات الحوثي نجلي قياديين في المؤتمر الشعبي العام بمديرية أرحب في ضواحي صنعاء. وبحسب مصدر مؤتمري فإن ميليشيات الحوثي الإرهابية اختطفت عدي نجل عضو المجلس المحلي بمديرية أرحب الشيخ مجاهد الشيخ، وهو أحد قيادات فرع المؤتمر، وإبراهيم نجل عضو قيادة فرع المؤتمر بأرحب الشيخ محمد النكعي، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي ترصدت المختطفين في منطقة شراع بالمديرية نفسها واقتادتهما إلى جهة مجهولة مع تصاعد التوتر القبلي بالمنطقة في أعقاب عملية الاختطاف.

20 طاقما

هذا وأصيب نجل العقيد منصور الجائفي، عقب محاصرة الميليشيات منزله في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، وإطلاق النار عليه.

وأفاد القيادي الحوثي المنشق القاضي عبدالوهاب قطران بأن الجائفي تواصل معه وأبلغه بأن المسؤول الأمني لميليشيات الحوثي في منطقة شملان يحاصر منزله بشارع الستين، بنحو 20 طاقما تطلق النار، لرفضه تسليم أسطوانات الغاز لعناصر الحوثي، وأن أحد أبناء الجائفي أصيب بشظية في حين تحاول الميليشيات اقتحام المنزل واعتقال نجله «حمدان»، بعد أن أحرقت «سيارة» في فناء المنزل.

من جهة أخرى تواصل قوات الجيش المسنودة بمقاتلات التحالف عملياتها العسكرية في محافظة البيضاء وسط اليمن. وطبقا لمصدر عسكري فإن العملية بدأت من محاور عدة، وأنها ستستمر حتى تحرير كامل محافظة البيضاء.

ولقي العشرات من عناصر الحوثي مصرعهم في غارات لطائرات التحالف بجبهة الشريجة الراهدة في محافظة تعز. واستهدفت الغارات مواقع وتجمعات للانقلابيين في جبل المدور، وتجمعات وآليات بوادي الزوامي.

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