لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 19 آخرين بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون على معسكر لشركة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن عددا من المسلحين دخلوا معسكرا لشركة G4S البريطانية بعد تفجير سيارة مفخخة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية قوله إن 10 جثث و19 مصابا نقلوا إلى مستشفيات العاصمة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.
كما أكدت شركة G4S الأمنية التي تتولى توفير الحماية للمنطقة المحيطة بالسفارة البريطانية في كابول، مهاجمة أحد مواقعها.
وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت أنه يأتي ردا على عمليات القوات الأمنية الأفغانية في ولايتي هلمند وقندهار جنوبي البلاد، التي قتل فيها عدد من عناصر الحركة.
المصدر: رويترز
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص بهجوم لـ "طالبان" في كابول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .