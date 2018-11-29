مقتل 10 أشخاص بهجوم لـ "طالبان" في كابول

دبي - بواسطة محمد فارس © OMAR SOBHANI صورة من الأرشيفمقتل 10 أشخاص بهجوم لـ "طالبان" في كابول

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 19 آخرين بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون على معسكر لشركة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن عددا من المسلحين دخلوا معسكرا لشركة G4S البريطانية بعد تفجير سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية قوله إن 10 جثث و19 مصابا نقلوا إلى مستشفيات العاصمة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

كما أكدت شركة G4S الأمنية التي تتولى توفير الحماية للمنطقة المحيطة بالسفارة البريطانية في كابول، مهاجمة أحد مواقعها.

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت أنه يأتي ردا على عمليات القوات الأمنية الأفغانية في ولايتي هلمند وقندهار جنوبي البلاد، التي قتل فيها عدد من عناصر الحركة.

المصدر: رويترز