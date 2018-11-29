رئيس البرازيل يتباحث مجددا مع السفير الاسرائيلي في برازيليا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو (يمين) وبقربه ابنه فلافيو ووزير البنية التحتية المعين تارسيسيو غوميز في برازيليا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

التقى رئيس البرازيل جاير بولسونارو مجددا الاربعاء في برازيليا السفير الاسرائيلي، في الوقت الذي أثار الجدل بإعلانه عزمه نقل السفارة البرازيلية من تل ابيب الى القدس.

وكتب بولسونارو في تغريدة "حظيت بالزيارة المتميزة لسفير اسرائيل يوسي شيلي بحضور وزير الخارجية المقبل إرنستو اروجو والمدير المقبل لمكتب الامن المؤسساتي (المخابرات) الجنرال اوغيستو هيلينو".

وأضاف "تملك البرازيل كل المقومات لتكون أمة تحظى بالاحترام والهيبة في العالم".

وبعد أن أثار انتقادات في العالم العربي باعلانه اثر انتخابه رئيسا في 28 تشرين الاول/اكتوبر، قرب نقل سفارة البرازيل من تل ابيب الى القدس، قال بولسونارو بعد ذلك باسبوع ان القرار لم يتم اتخاذه بعد.

لكن نجله ادواردو قال كلاما آخر خلال جولته في الولايات المتحدة حيث التقى الثلاثاء خصوصا جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، وكذلك ستيف بانون وهو من غلاة المحافظين القريبين أيديولوجيا من بولسونارو.

وقال نجل الرئيس البرازيلي بخصوص نقل السفارة "الامر لا يتعلق بمعرفة ان كان ذلك سيتم ام لا، بل متى"، بحسب صحيفة او غلوبو اليومية.

وبات ادواردو بولسونارو (نائب-34 عاما) المستشار الدبلوماسي غير الرسمي لوالد.

وأضاف "اذا كان لذلك أثر بطريقة او اخرى على التجارة، فعلينا أن نجد وسيلة لتعويض (خسارة أسواق) في حال حصلت ردود فعل انتقامية".

والبرازيل هي اول مصدر للحم الحلال في العالم.