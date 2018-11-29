السعودية تشتري نظاما أمريكيا للدفاع الصاروخي بقيمة 15 مليار دولار

مصراوي - وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السعودية ستشتري نظامًا للدفاع الصاروخي من صنع شركة "لوكهيد مارتن"، بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجاز الاتفاق، شملت اتصالاً شخصيًا بين الرئيس دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الإثنين، فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وسعت إدارة ترامب...