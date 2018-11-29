يديعوت أحرونوت: أموال قطر حسّنت ظروف الحياة في غزة

كشفت صحيفة ​يديعوت أحرونوت​ ال​إسرائيل​ية أن الأموال التي أدخلتها قطر إلى غزة خففت من وطأة الظروف المعيشية في القطاع. وذكرت الصحيفة الاسرائيلية أن الأموال القطرية استخدمت في تشغيل منشآت الصرف الصحي، وأسهم ذلك، وفق مصادر أمنية إسرائيلية، في منع استمرار تدفق ​مياه الصرف الصحي​ في الأودية التي يصب بعضها في إسرائيل، فضلا عن ان تقوية التيار الكهربائي في غزة ساعد في تزويد المنازل بالمياه مرة كل يومين، بدلا من مرة في الأسبوع.

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