صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا قرضاً جديداً

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن لجنة الصندوق ستعقد اجتماعا في العاشر من كانون الأول المقبل، للموافقة على برنامج مساعدة لأوكرانيا.
وأعلنت لاغارد في بيان في واشنطن أنها أجرت الأربعاء محادثة مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بعيد إعلانه حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوما في بعض مناطق البلاد في مواجهة تصاعد النزاع مع روسيا، مؤكدة "العلاقة الإيجابية والتعاون بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي".
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