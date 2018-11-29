صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا قرضاً جديداً

أعلنت المديرة العامة ل​صندوق النقد الدولي​ ​كريستين لاغارد​ أن لجنة الصندوق ستعقد اجتماعا في العاشر من كانون الأول المقبل، للموافقة على برنامج مساعدة ل​أوكرانيا​.

وأعلنت لاغارد في بيان في ​واشنطن​ أنها أجرت الأربعاء محادثة مع الرئيس الأوكراني ​بترو بوروشنكو​ بعيد إعلانه حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوما في بعض مناطق البلاد في مواجهة تصاعد النزاع مع ​روسيا​، مؤكدة "العلاقة الإيجابية والتعاون بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي".