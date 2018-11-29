مرشحة الحزب الحاكم في جورجيا تفوز بانتخابات الرئاسة

أظهرت نتائج جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ب​جورجيا​ فوز ​سالومي زورابيشفيلي​ المرشحة التي يدعمها الحزب الحاكم، على منافسها غريغول فاشادزي.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية أن زورابيشفيلي، الفرنسية المولد، حصلت على 59.6 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت يوم الأربعاء بينما حصل منافسها فاشادزي مرشح المعارضة على 40.4 بالمئة".