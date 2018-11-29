أ ف ب: مقتل 10 أشخاص في الإنفجار الذي وقع في كابول

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الافغانية وحيد مجروح "مقتل 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح في التفجير الإنتحاري الذي استهدف شركة أمن بريطانية في العاصمة الأفغانية ​كابول​"، مشيراً إلى أن "هناك خشية من ارتفاع عدد الضحايا".

وكان ​انفجار​ قد وقع مستهدفاً منشآت أمنية بالمقاطعة التاسعة غرب كابول وقد أعلن تنظيم "​طالبان​" مسؤوليته عن التفجير ضد الشركة البريطانية.