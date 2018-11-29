أ ف ب: مقتل 10 أشخاص في الإنفجار الذي وقع في كابول

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانية وحيد مجروح "مقتل 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح في التفجير الإنتحاري الذي استهدف شركة أمن بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول"، مشيراً إلى أن "هناك خشية من ارتفاع عدد الضحايا".
وكان انفجار قد وقع مستهدفاً منشآت أمنية بالمقاطعة التاسعة غرب كابول وقد أعلن تنظيم "طالبان" مسؤوليته عن التفجير ضد الشركة البريطانية.
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