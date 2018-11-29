الاتحاد الاوروبي:لا نعتزم اتخاذ إجراءات عقابية للرد على العملية الروسية ضد سفن أوكرانية

أبدى الاتّحاد الأوروبي "قلقه الشديد" حيال "الزيادة الخطيرة" للتوتّرات بين ​روسيا​ وأوكرانيا في بحر ازوف، غير أنّه ذكر في بيان أصدرته وزيرة خارجيّة الاتّحاد ​فيديريكا موغيريني​ بعد ثلاثة أيّام من المناقشات، ان الاتحاد لا يعتزم اتّخاذ إجراءات عقابية للردّ على العملية العسكرية الروسية ضدّ ثلاث سفن أوكرانية.

وأعلنت حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي ان "نشعر بالاستياء حيال هذا الاستخدام للقوّة من جانب روسيا، وهو أمر غير مقبول في سياق من العسكرة المتزايدة في المنطقة"، وذكرت مصادر دبلوماسيّة لوكالة فرانس برس أنّ الصعوبات التي واجهت صياغة هذا البيان المشترك تُظهر اختلافات جدّية بين الدول الأوروبية"، وقال مصدر دبلوماسي "من السابق لأوانه النظر في ذلك"، ويذكر ان تبنّي عقوبات جديدة ضدّ روسيا هو أمر تُقرّره الدول الـ28 بالإجماع.