البيت الأبيض: ترامب وأردوغان تناولا الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ تناول الأزمة الأخيرة بين ​روسيا​ وأوكرانيا".

وفي بيان للبيت الأبيض، حول فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان وترامب، أكد أن "الرئيسين تناولا الأزمة الاخيرة بين ​موسكو​ وكييف، واتفقا حول عقد لقاء على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في ​الأرجنتين​".

ولفت الى أن "ترامب أجرى اتصالا هاتفيا ب​رئيس الجمهورية​ التركي رجب طيب أردوغان. الجانبان أعربا عن قلقهما العميق حول الأزمة التي وقعت في مضيق كيرتش، واحتجاز ​السفن​ الأوكرانية وطواقمها".

وأكد البيت الأبيض أن أردوغان وترامب "اتفقا حول اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين، للحديث عن هذا القلق والعلاقات الثنائية الأخرى".