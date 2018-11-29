البيت الأبيض: ترامب وأردوغان تناولا الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن "الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تناول الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".
وفي بيان للبيت الأبيض، حول فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان وترامب، أكد أن "الرئيسين تناولا الأزمة الاخيرة بين موسكو وكييف، واتفقا حول عقد لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين".
ولفت الى أن "ترامب أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان. الجانبان أعربا عن قلقهما العميق حول الأزمة التي وقعت في مضيق كيرتش، واحتجاز السفن الأوكرانية وطواقمها".
وأكد البيت الأبيض أن أردوغان وترامب "اتفقا حول اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين، للحديث عن هذا القلق والعلاقات الثنائية الأخرى".
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