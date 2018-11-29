الصمد: هل لم يعد هناك ثقة بين الحلفاء حتى يأخذ فريق ثلث معطل لوحده؟

اشار عضو اللقاء التشاوري النائب ​جهاد الصمد​ الى ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ دعانا الى عدم التصعيد، وهناك عدم مسؤولية في الممارسة السياسية، والمبادرات التي وصلتنا قديمة وهي مرفوضة ولا يوجد شيء لنتنازل عنه وما نطالب به التنوع في ​الطائفة السنية​ كما يحصل في باقي الطوائف، وشرعيتنا اخذناها من الناس.

اضاف الصمد في حديث اذاعي، "نحن نطالب بمقعد واحد وقد نطالب بأكثر من مقعد، ومطلبنا مطلب حق ان نتمثل في حكومة الوحدة، ويجب احترام الناس الذين انتخبونا واعطونا الشرعية"، وتابع لا نقبل الا وزير من النواب الستة، ونحن نحذر اي رئيس حكومة مكلف المشاركة في حكومة يكون فيها "باش كاتب". وسأل هل لم يعد هناك ثقة بين الحلفاء حتى يأخذ فريق ثلث معطل لوحده؟ واعتبر ان من يعطل الحكومة هو من يقبل بأن يكون هناك ثلث معطل لفريق واحد في الحكومة.