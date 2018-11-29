مرجع سياسي للجمهورية: الحكومة ستتشكّل ولا أرى ذلك في وقت بعيد

رأى مرجع سياسي لـ"الجمهورية" ان "أجواء البلد اليوم أشبه بأجواء العام 1974 السابق لاندلاع الحرب الاهلية، بفارق خطير، أنه في العام 1975 دمّرت الحرب الدولة، أمّا الآن فإنّ كل المفاصل مُهترئة في البلد، وتحديداً في المجال الاقتصادي الذي يُشارف على الانهيار الكامل. لذلك، وعلى الرغم من انّ الوقائع المحيطة بملف التأليف لا تبشّر بقرب حصوله، الّا انني أميلُ الى افتراض العكس، إذ انّ أحداً من اطراف هذا التعطيل، وفي ظل هذه الأجواء، لا يستطيع ان يتجاهل الخطر المُحدق بنا، ولا يستطيع ان ينتظر اكثر، أو يستمر في هذا التعطيل طويلاً، او يتحمل مسؤولية ما قد يحصل، او بالأحرى لا يستطيعون ان يتحمّلوا ذهاب البلد الى الخراب. لذلك، انا أرى انّ ​الحكومة​ ستتشكّل، ولا أرى ذلك في وقت بعيد".

ولفتَ المرجع الى انّ "المستويات الرسمية ال​لبنان​ية، تلقّت في الفترة الاخيرة نصائح متجددة من بعض العواصم الاوروبية وكذلك من بعض المستويات والمحافل الاممية، تَحثّ لبنان على الاستعجال في تشكيل حكومته".

ومن هنا، أشار المرجع الى انه "لا يَتّفق مع القائلين بوجود عامل خارجي لتعطيل الحكومة، واتهام ​إيران​ من جهة بأنها أوحّت الى "حزب الله" بهذا التعطيل، او اتهام الرئيس المكلف بتلقّي إيحاءات سعودية لتأخير ​تشكيل الحكومة​. ومع ذلك فإنّ الاتهامات والشائعات مستمرة، من دون ان يبرز من اطراف الاتهامات دليل واحد يؤكّد بوضوح وجود مثل هذه الايحاءات. ومن هنا، فإنّ كل هذا الذي يجري ما هو سوى جزء من لعبة التوتير الداخلي، وهناك أطراف همّها الاول هو المزايدة وصبّ الزيت على النار، كل الخلاف الحاصل هو على جبنة الحكومة. ونقطة على السطر".