محمد الريان: لم أفتح بلاغاً في مواجهة أولاد الصادق!

نفى الفنان الشاب محمد الريان ما تردد عن لجوءه للقضاء عقب مشاجرة اندلعت بينه والفنانين أحمد وحسين الصادق قبيل مدة بشارع عبد الله الطيب بقلب الخرطوم . وقال الريان بحسب صحيفة السوداني حلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه لاعب المريخ الشاب البرنس الصغير ، أن المشاجرة كانت بسبب (وشاية) ، وأختتم أن علاقته مع أولاد الصادق (سمن على عسل) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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