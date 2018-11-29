صحفي إسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس تحرير صحيفة سودانية ليجري مقابلة معه عن التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب

تلقى رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية التي تصدر بالخرطوم إتصالاً هاتفياً صباح يوم الخميس من صحفي إسرائيلي يرغب في إجراء حوار معه عن التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وكتب الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني، على حسابه بفيسبوك بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (تلقيت قبل قليل اتصالا من رقم خارجي غريب.. صحفي إسرائيلي يريد أن يجري معي مقابلة عن التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب…. هل الحكاية حصلت؟!!!!)، فيما لم يكشف ضياء عن ردت فعله فيما إذا وافق أو رفض إجراء الحوار.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بنبأ نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر ، إن طواقم إسرائيلية تعمل على بناء علاقات مع السودان، وزعمت أن الوجهة المقبلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هي دولة السودان فيما أشارت أخبار لإستعداد رئيس تشاد إدريس دبي الذي زار إسرائيل مؤخراً عن إستعداده لإجراء وساطة بين الخرطوم وتل أبيب .

وعلق حزب المؤتمر الوطني صاحب الحصة الكبيرة في حكم السودان، إن دوائر حزبه على المستويات كافة لم تناقش أي موضوع يتعلق بالتقارب مع إسرائيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)