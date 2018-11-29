جلواك: لن نسكت على هذه المهازل إلا باعتذار رسمي ..!

أبدى الممثل الكوميدي محمد جلواك على صفحته الشخصية غضبه واستياءه الشديد من الفيديوهات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسخر من الشعب السوداني حيث ظهر عبر صفحته ضمن فيديو استثنائي وكان يبدو عليه الاستياء والغضب الشديد عكس ما تعود عليه الجمهور واصفاً أن ما يحدث تجاوز كبير مضيفاً مضيفا: (لن نسكت على هذه المهازل إلا ببيان اعتذار رسمي للشعب السوداني) .

مضيفاً بحسب صحيفة السوداني أن ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية سيئة شأن داخلي يخصنا وهذا لن يجعلنا نقبل أي تطاول من جهات أخرى ، كما نأسف على ردة الفعل الضعيفة من قبل السودانيين .

وأختتم : (أنا شخصياً لو لقيت الزول الأساء للسودان دا يا كتلني يا كتلتو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)