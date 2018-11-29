وزارة التربية: (أستفلنا أموال) لإتمام الدورة المدرسية

سخر وزير الدولة بالتربية والتعليم، إبراهيم آدم إبراهيم رئيس اللجنة العليا للدورة المدرسية القومية 28 بنيالا من الحديث عن صرف مبالغ مالية ضخمة في دورة هذا العام، ونفى أي عملية صرف بذخي تمت في هذا الشأن .

وقال في مؤتمر صحفي عقده بنيالا أمس أن ما حققته الدورة المدرسية لا يقارن بثمن وأردف: (ما تحقق من أهداف للدورة المدرسية لا يوازيه صرف مالي)، وأشار الوزير الى أن الدورة المدرسية تمت فيها كل سبل التقشف .

وتابع (شحدنا لترحيل الوفود المشاركة في الدورة المدرسية وعلينا مديونية لا نعرف طريق لتسديدها ولم نجن منها غير التعب والرهق)، لكنه عاد وقال وبحسب صحيفة مصادر، إن الدورة المدرسية خلقت تمازج كبير بين أبناء ولايات السودان، وحققت تنمية كبيرة في الولاية وأشار الى أنها وحدت مجتمع دارفور .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)