دراسة تكشف عن إحصائيات مفزعة بشأن تبييض البشرة وسط الطالبات

كشفت اختصاصية الأمراض الجلدية د. إيمان كمال عن إحصائيات صادمة في ورقة بحثية علمية أجرتها حول استخدام مواد تبييض البشرة وسط طالبات الجامعات، وشملت (530) سيدة أعمارهن ما بين (16 – 26) عاماً ووصفت الدكتورة النتائج بالمفزعة .

وكشفت عن وجود “حقن” في الأسواق لتفتيح البشرة تقدر قيمتها بـ”5″ آلاف درهم، يتم حقنها في الأسبوع مرة لمدة عشرة أسابيع، وأوضحت الدراسة أن “70%” من السيدات موضوع الدراسة يستخدمن كريمات التبييض، بينما 30% لا يستخدمنها .

ونبهت وبحسب صحيفة التيار، الى أن اللائي لايستخدمن الكريمات كان جسمهن جميلاً وصحياً، عكس الأخريات وقالت الدكتورة خلال حديثها الصحفي “شئ في عنف المرأة ضد نفسها” (أثر كريمات تبييض البشرة ضد النساء) أن 81% منهن يستخدمن كريمات الوجه فقط وأرجعت ذلك الى الأوضاع الإقتصادية للفتاة، و19% يستخدمن الكريمات على كل الجسم، وأن حوالي 65% منهن حدثت لهم مضاعفات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)