شرعت مطربة شابة في فتح بلاغ ضد آدمن إحدى المجموعات النسائية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، بعد نشر أحد الأعضاء صورة للمطربة (قبل وبعد) ، وبدأت التعليقات الساخرة تنهال على المنشور الذي حصد آلاف التعليقات في أقل من ساعة بحسب صحيفة السوداني .
مما أدى لتدخل صديقات المطربة ومطالبتهن للآدمن بحذف المنشور الذي وجد تفاعلاً كبيراً خاصة بعد تعليق المطربة وتهديدها للآدمن بفتح بلاغ في مواجهتها والعضو التي نشرت الصور مع إغلاق القروب .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مطربة (قبل وبعد) تقود آدمن قروب إلى المحاكم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .