صورة مطربة (قبل وبعد) تقود آدمن قروب إلى المحاكم

شرعت مطربة شابة في فتح بلاغ ضد آدمن إحدى المجموعات النسائية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، بعد نشر أحد الأعضاء صورة للمطربة (قبل وبعد) ، وبدأت التعليقات الساخرة تنهال على المنشور الذي حصد آلاف التعليقات في أقل من ساعة بحسب صحيفة السوداني .

مما أدى لتدخل صديقات المطربة ومطالبتهن للآدمن بحذف المنشور الذي وجد تفاعلاً كبيراً خاصة بعد تعليق المطربة وتهديدها للآدمن بفتح بلاغ في مواجهتها والعضو التي نشرت الصور مع إغلاق القروب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)