أصدرت محكمة المسيد برئاسة القاضي أحمد عبدالمنعم قراراً بالسجن سنة والغرامة (20) ألف جنيه، لتاجر يقوم ببيع لحوم الكلاب بالأسواق . وتشير متابعات بأن قوة من مباحث قسم المسيد تمكنت من ضبط مواطن يقوم بذبح الكلاب وترويجها في الأسواق وجاءت الحادثة وبحسب صحيفة الأخبار بعد ورود معلومة من القسم عقب الرصد والمتابعة من أفراد المباحث بإشراف النقيب محمد أبشر حسن، ورئيس القسم حيث تم ضبط المتهم بعدد (كلبين جاهزين للبيع) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة في الجزيرة تتفاجأ بمحاكمة رجل باعهم لحوم الكلاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .