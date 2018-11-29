الصحافة الإسرائيلية تحتفي بمساعي تل أبيب تجاه الخرطوم

احتفت الصحافة ووسائل الإعلام الإسرائيلية على مدار الـ48 الساعة الماضية بالتسريبات التي تناولت سعي تل أبيب لإقامة علاقات مع الخرطوم .

واعتبرت هاتريس الإسرائيلية أن الخطوة من شأنها تقصر أوقات الرحلات من إسرائيل إلى وجهات عالمية من بينها البرازيل .

وأورد الصحفي البرازيلي الذي تسلل في وقت سابق إلى الخرطوم الداد بيك في صحيفة إسرائيل اليوم بحسب صحيفة السوداني ، أن سعي تل أبيب لعلاقات مع الخرطوم يعني يوماً جديداً في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ، داعياً السودان للقيام بكل ما هو ضروري لمصلحة الجميع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)