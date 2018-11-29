فلسطين تعلن عن اكتشاف أثري ضخم بالضفة الغربية (فيديو)

هذا الاكتشاف ذو قيمة عالية، لأنه تم العثور حتى الآن على 15 قناعا فقط من هذه الفترة في العالم.

اكتشف قناع مدهش صنع منذ أكثر من تسعة آلاف عام، بالقرب من باني هيفر، وهي مستوطنة في الضفة الغربية شرق الخليل. وتم تسليمها إلى السلطات الإسرائلية.

تم نحت القناع من الحجر الجيري، وتم حفر أربعة ثقوب على حوافها — ربما لربط الوجه. ويشير الخبراء إلى المستوى العالي لعمل الأساتذة القدماء: القناع متناظر جدا، وفيه خطوط الوجه البشري، وعظام الوجنتين مرئية بوضوح.

ويعتقد علماء إسرائيليون أن الأقنعة الحجرية ترتبط بفترة الثورة الزراعية، والانتقال من الاقتصاد الملائم (الصيد والجمع) إلى الإنتاج، والزراعة وتربية الماشية، وفقا لـThe Times of Israel.

وهذا الاكتشاف ذو قيمة عالية، حيث تم العثور حتى الآن على 15 قناعا فقط من هذه الفترة في العالم.