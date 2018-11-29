كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان وترامب سيبحثان موضوع "منبج" السورية في قمة "G20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضوع منبج السورية خلال قمة العشرين بالأرجنتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، قبيل مغادرته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وأضاف أردوغان: "سنبحث خلال قمة العشرين التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيزور باراغواي وفنزويلا رسميا في ختام قمة مجموعة العشرين، حيث تعتبر زيارته لهذين البلدين الأولى من نوعها لرئيس تركي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو دعا الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى تطبيق خريطة الطريق المتعلقة بمنبج السورية حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق خريطة الطريق شرقي نهر الفرات سيفضي ذلك إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدن الواقعة هناك.

وتشهد بوينس آيرس، يومي الجمعة والسبت القادمين قمة تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم، في إطار مجموعة تأسست في عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.