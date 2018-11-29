كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصدقاء بريطانية حُرقت في قطر لـ"حكومة بلادهم": اعتبروها ماثيو هيدجز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع "ذا صن" البريطانية قصة مُفزعة حول مقتل مواطنة بريطانية حرقًا على يد مواطن قطري داخل الأراضي القطرية، حيث انتقدت أم بريطانية محكمة قطرية بعد أن خففت حُكم صادر على رجل متهم باغتصاب وقتل ابنتها بوحشية من الإعدام إلى 10 سنوات ثُم 5 سنوات، من قبل محكمة الاستئناف القطرية يوم الاثنين.

وقد تم طعن "لوراين باترسون"، البالغة من العمر 24 عاماً، معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة الابتدائية، حتى الموت، وأحرق القاتل بدر هاشم خميس عبد الله الجبر جسدها في الصحراء، وعثرت الشُرطة على رفاتها بسكين ما زالت في القفص الصدري، وتم التعرف عليها فقط من خلال الحمض النووي.

وقالت الأم أليسون باترسون (53 عاما) غاضبة: "أنا مُدمرة في هذا الخبر الأخير، هذا يعني أنه سيخرج قريباً، أين العدالة في ذلك؟.

وأضافت: "لقد غيروا الحكم من الموت إلى الحياة حتى بعد 10 سنوات، وقد خدم بالفعل حتى يمكن أن يكون في أقل من خمس سنوات"، مُشيرة: أشعر بالدمار لأنهم يعتقدون أن موت لورين لم يكن كما لو كان قطريًا وفوق كل الآخرين.

وأشارت الأم: "يُمكن أن يوزعوا أحكام الإعدام على غير القطريين وأن ينفذوها، فلماذا لا ينطبق ذلك على لورين، فهذا النظام القضائي هو مهزلة مطلقة، سوف ألتقي بالسفير البريطاني والمحامي الخاص بي في وقت لاحق، سأستأنف هذا".

وقد دعا أصدقاء العائلة وزارة الخارجية إلى بذل المزيد من الجهد - لا سيما وأنهم كانوا صاخبين جدًا فيما يتعلق بـ "الجاسوس" المفرج عنه ماثيو هيدجز في الإمارات.

وزعم محامو الدفاع أن الجبر تصرف دفاعًا عن النفس وأنه غير قادر على القتل قبل أن يقترح بوحشية أن لورين انتحرت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لا يزال موظفونا في قطر على اتصال بأسرة لورين باترسون وسيواصلون مساندتهم".

في مارس 2015 ، حُكم على الجبر بالإعدام بتهمة القتل ، لكن في فبراير 2016 حكمت محكمة الاستئناف في البلاد أمر إعادة المحاكمة.

وقد أُدين رجل آخر ، هو محمد عبد الله حسن عبد العزيز ، بالمساعدة في إخفاء جثة الآنسة باترسون والتدخل في الأدلة، وقد أطلق سراحه بالفعل من السجن.

وقالت شقيقة لورنس جورجيا: "إلى أي مدى ستذهب قطر لحماية قطر! يجب أن تخجل قطر من أنفسكم !!"

لورن، من غرب مالنج ، كينت ، قُتلت في أكتوبر 2013 وحُكم على الجبر بالإعدام في عام 2014، ولكن بعد سلسلة من الطعون، تم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات.