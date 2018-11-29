رجال تعليم يشتكون من عدم تسوية ملفاتهم المرضية

يشتكي العديد من نساء ورجال التعليم بمدينة مراكش، من التأخر الكبير في تسوية ملفاتهم المرضية من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية، فقد توصلت “أخبار اليوم” بشكاية من الأستاذ المتقاعد، مصطفى بنمهدي، يتساءل فيها عن الأسباب الكامنة وراء عدم إيفائه بالمعطيات المرتبطة بعدم الشروع في معالجة ملف مرضي رقمه 046780105 يخص ابنته هاجر، التي تعاني من مرض مزمن، وهو الملف الذي مضى على إيداعه أكثر من 15 شهرا لدى فرع التعاضدية بمراكش.

وأشار المشتكي إلى أنه سبق وأن تقدم بشكايتين في الموضوع، بتاريخ 2 غشت المنصرم، واحدة أودعها بالمقر الرئيس للتعاضدية بالدار البيضاء، والثانية لدى الموظفة المسؤولة عن تلقي الشكايات بالمقر الفرعي للتعاضدية، الكائن بزنقة “عمر السلاوي” بالمدينة نفسها، فضلا عن نسخة من الشكاية نفسها تقدم بها عبر الموقع الإلكتروني للتعاضدية، تحت عدد 850432.

ويحتج رجل التعليم المذكور على تجاهل مسؤولي المصالح المختصة بالتعاضدية لشكاياته، وعدم مبادرتهم إلى الرد على استفساراته حول مآلها، وهو ما قال إنه يحدث رغم ما تتوفر عليه التعاضدية من وسائل تكنولوجية حديثة للتواصل المفترض مع المنخرطات والمنخرطين فيها، منددا بما لحقه من ضررين مادي ومعنوي من جرّاء هذا “التجاهل غير المبرّر”، والتسويف والمماطلة في صرف مستحقاته المادية القانونية.

هذا، وقد توصلت الجريدة، في وقت سابق، بالعديد من الشكايات من أسرة التعليم بمدينة مراكش وضواحيها، تميط فيها اللثام عن ترك الملفات الصحية للمنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية بدون معالجة لمدة طويلة، وبدون إبداء أية أسباب وجيهة لهذا التأخير.