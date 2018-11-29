شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي يتهم إيرانيين بجرائم ابتزاز إلكترونية.. سرقا ملايين الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اتهمت هيئة محلفين أمريكية كبرى شخصين إيرانيين بارتكاب جرائم ابتزاز إلكترونية نتج عنها سرقة ملايين الدولارات من خلال قرصنة حواسيب أكثر من 200 كيان وطلب الفدية.

وذكرت عريضة الاتهام التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية أن الشخصين وهما يعملان من داخل إيران بدآ نشاطهما الإجرامي في ديسمبر 2015 وتمكنا من اختراق أنظمة الحواسيب في 10 ولايات أمريكية وفي كندا والسيطرة عليها وطلب فدية.

وبينت الوزارة إن أكثر من 200 كيان في الولايات المتحدة تعرض للهجوم من بينها وكالات وإدارات حكومية ومستشفيات وأن إجمالي السرقات يقدر بحوالي 30 مليون دولار.

وتضمنت العريضة اتهامات للرجلين باختراق حواسيب الضحايا باستغلال نقاط الضعف الأمنية وتثبيت برمجيات خبيثة تعرف باسم برمجيات الفدية (سام سام) لتقوم تلك البرامج بتشفير بيانات حواسيب الضحايا ثم يقومون بالابتزاز عن طريق المطالبة بفدية تدفع بالعملة الافتراضية (بيتكوين) في مقابل مفاتيح فك التشفير للبيانات.

وحددت عريضة الاتهام هوية الرجلين وهما فارامارز شاهي سافاندي (34 عاماً) ومحمد مهدي شاه منصوري (27 عاما) وقال المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين أن نشاط الإيرانيين الإجرامي أضر بهيئات وإدارات حكومية ومستشفيات وعدد لا يحصى من الأبرياء.