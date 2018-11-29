أردوغان: سنستلم إس-400 أواخر 2019 والشراء بالعملة المحلية

الخليج 365/ بغدادكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستلم منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية أواخر 2019، مبينا أن الشراء سيكون بالعملة المحلية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، قبيل مغادرته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، "سنستلم منظومة إس-400 الروسية أواخر عام 2019 والشراء سيكون بالعملة المحلية"، بحسبما ذكرته وكالة "الأناضول".



وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، صرح خلال زيارته لواشنطن مؤخرا، بأن شراء منظومات صواريخ "إس-400" الروسية "مسألة محسومة"، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء هذه الصفقة.

وهدد الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بتعليق تسليم طائرات "أف-35" لتركيا بسبب خطط أنقرة شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا.

وتم توقيع اتفاقية قرض بين موسكو وأنقرة لتوريد أنظمة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في كانون الاول 2017، وستدفع تركيا جزءا من قيمة هذه الصفقة بنفسها، والجزء الآخر من قرض منحته لها روسيا.

