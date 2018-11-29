انت الان تتابع رئيس أوكرانيا: بوتين يسعى لضم بلدي بأكمله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ ص

الرئيس الأوكراني

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لضم أوكرانيا بأكملها ودعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلات مع وسائل إعلام ألمانية إلى مساعدة كييف في الأزمة، وفي مقابلات مع صحيفتي "بيلد وفونكه" الألمانيتين، اليوم الخميس، رفض بوروشينكو الاتهام الروسي، وقال لـ"بيلد" أوسع الصحف الألمانية انتشارا: "لا تصدقوا أكاذيب بوتين"، وشبه إعلان روسيا بأنها بريئة في هذه القضية بإنكارها في 2014 وجود قوات روسية في القرم برغم أنها تحركت لضمها.

واحتجزت روسيا 3 سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها، يوم الأحد الماضي، قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، وقالت روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.اقرأ أيضا| أوكرانيا تخشى الحرب مع روسيا.. والناتو: لن ندعمهاوأضاف بوروشينكو: "بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية