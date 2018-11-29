التحالف: تنفيذ 39 عملية عسكرية بالعراق في أسبوع

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٢ ص
العراق - أرشيفية
أعلنت قيادة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، عن تنفيذ 39 عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية في أقل من أسبوع، وقال التحالف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، "إنه نفذ 17 غارة وجهت لأهداف تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من الموصل والأنبار وصلاح الدين، وذلك وفق الإحصائية التي تتعلق بالغارات والاشتباكات التي نفذتها قواتنا للفترة الأسبوعية بين 18 و 24 من شهر تشرين الثاني لعام 2018".
وأضاف أن الاشتباكات التي واجهتها قواتنا كان عددها 22 اشتباكا ضد عناصر تنظيم داعش، مبينا أن العمليات كانت في مدينة طوبل وبحيرة حمرين والأنبار وبحيرة الثرثار وقضاء بيجي ووادي الشاي والموصل ومطار القيارة العسكري.اقرأ أيضا| مصادر تمويل «داعش».. «البيتكوين» كلمة السروأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع
وأضاف أن الاشتباكات التي واجهتها قواتنا كان عددها 22 اشتباكا ضد عناصر تنظيم داعش، مبينا أن العمليات كانت في مدينة طوبل وبحيرة حمرين والأنبار وبحيرة الثرثار وقضاء بيجي ووادي الشاي والموصل ومطار القيارة العسكري.
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وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، بأن ما لا يقل عن 25 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا في قصف نفذته طائرات التحالف الدولي شرقي «نهر الفرات»، مضيفا أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من «واشنطن» دمرت عربة مفخخة لتنظيم داعش قبل وصولها إلى حقل التنك النفطي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع للتنظيم في الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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