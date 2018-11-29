انت الان تتابع التحالف: تنفيذ 39 عملية عسكرية بالعراق في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٢ ص

العراق - أرشيفية

أعلنت قيادة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، عن تنفيذ 39 عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية في أقل من أسبوع، وقال التحالف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، "إنه نفذ 17 غارة وجهت لأهداف تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من الموصل والأنبار وصلاح الدين، وذلك وفق الإحصائية التي تتعلق بالغارات والاشتباكات التي نفذتها قواتنا للفترة الأسبوعية بين 18 و 24 من شهر تشرين الثاني لعام 2018".

وأضاف أن الاشتباكات التي واجهتها قواتنا كان عددها 22 اشتباكا ضد عناصر تنظيم داعش، مبينا أن العمليات كانت في مدينة طوبل وبحيرة حمرين والأنبار وبحيرة الثرثار وقضاء بيجي ووادي الشاي والموصل ومطار القيارة العسكري.اقرأ أيضا| مصادر تمويل «داعش».. «البيتكوين» كلمة السروأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع