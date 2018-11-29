انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٥ ص

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأوقية عالميا أمس، الأربعاء، ليسجل سعر الأونصة نحو 1225 دولارا، فى مقابل نحو 1215 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 610 جنيهات. عيار 24: 697 جنيهات. عيار 18: 523 جنيهًا. عيار 14: 407 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 4880 جنيها. سعر الأوقية: 1225 دولارًا. اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور رصيد مصر من الذهب الاحتياطي خلال 7 سنوات وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليسجل نحو