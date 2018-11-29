الان تتابع تحرير 27 سورياً خطفتهم جماعة مسلحة في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

حررت وحدة من الجيش اللبناني 27 سورياً، اختطفتهم مجموعة مسلحة في سهل البقاع المحاذي للحدود السورية، للمطالبة بفدية مالية، واعتقلت الخاطفين في عملية شنتها مساء أمس الأربعاء.

وقال بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس إن الجيش داهم مزرعةً تأكد وجود سوريين مخطوفين فيها وأطلق سراح جميع المحتجزين، وأوقف خاطفيهم اللبنانيين، وضبط معهم أسلحة حربية وسيارتين.

وأوضح الجيش أنه سلم المعتقلين للجهات المعنية للتحقيق معهم تحت القضاء اللبناني المختص.