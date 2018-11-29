مسئول أمريكي: أدلة جديدة على دعم إيران لجماعات إرهابية بأسلحة متطورة

كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن ستعلن، الخميس، عن أدلة جديدة تؤكد تورط إيران في دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بأسلحة متقدمة.

وقال موقع "العين الإخبارية" إن "برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، سيقوم بعرض تلك الأدلة الجديدة، صباح غد الخميس، في قاعدة أناكوستيا بولينج العسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن".

ونقل الموقع عن مصدر بمكتب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإيرانية، أن "هوك سيعرض أدلة بالصوت والصورة عن تورط النظام الإيراني في نقل مليشيات تابعة له بما في ذلك الصواريخ الباليستية".

وتابع المصدر أن "المبعوث الأمريكي الخاص بإيران سيقوم كذلك بالتطرق إلى جهود الإدارة الأمريكية للحد من الأنشطة الإيرانية الخبيثة".

ولفت إلى أن "العرض يحوي أدلة واضحة وملموسة على أن النظام الإيراني يقوم بتسليح الجماعات الإرهابية بأسلحة متقدمة، ويعمل على زعزعة الاستقرار وإذكاء الصراع بالمنطقة، وهو ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وكان برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، قد كشف في حوار مع "العين الإخبارية"، الثلاثاء، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وذكر أن "الولايات المتحدة تعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية أجنبية"، مشددا على أن "العقوبات الأمريكية ضد إيران ستتصاعد في حال عدم استجابتها للضغوط، والعودة إلى مائدة المفاوضات".