إعلامي مصري: قطر دولة الانقلابات الأولى في منطقة الشرق الأوسط

قال إعلامي مصري، إن قطر هي دولة الانقلابات الأولى في منطقة الشرق الأوسط، متابعًا: لا يوجد أحد تسلم الحكم في قطر إلا بانقلاب على سلفه.

وأضاف أحمد موسى - وفقاً لوسائل إعلام تابعها "الخليج 365" - مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأول الثلاثاء، أن قطر لا يحكمها أحد عن طريق الانتخابات أو ببيعة، بل بالانقلابات، مؤكدًا أن تاريخ قطر معروف بالانقلابات.

ووصف موسى قطر بأنها نقطة على الخريطة، منوهًا بأن الأمير تميم بن حمد، يأخذ كل مَن يخشى من استيلائه على الحكم معه على الطائرة عندما يخرج خارج قطر، خوفًا على كرسي الحكم والانقلابات عليه.